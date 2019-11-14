Lindsey Graham, ABD Senatosu'ndaki 'Ermeni' tasarısını bloke etti

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 'Ermeni soykırımı' düzenlemesinin tanınmasını öngören karar tasarısının oylamasını bloke etti.

ABD Senatosu'nda Demokrat Senatör Bob Menendez, "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören bir karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti.

Söz konusu talep sonrası Cumhuriyetçi Senatör Graham, tasarının oylanmasına karşı görüş bildirdi ve oylamayı bloke etti.

Graham, burada yaptığı açıklamada, "Kısa süre önce Türkiye'nin askeri operasyonundan dolayı Suriye'de karşılaştığımız sorunlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump ile görüştüm. Umarım Türkiye ve Ermenistan bir araya gelebilir ve bu sorunu ele alır. Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli" dedi.

Graham ayrıca, kararını geçmişe bakarak değil, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine bakarak aldığını belirtti.

Graham'in söz konusu kararının, Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı Cumhuriyetçi senatörlerin katıldığı toplantıdan birkaç saat sonra gündeme gelmesi dikkati çekti.