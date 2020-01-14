İspanya’da fabrikada patlama: Kimyasal alarm verildi

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde bir kimya fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Bölgedeki halka sokağa çıkmamaları çağrısı yapıldı.

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesine bağlı Tarragona kentindeki bir petrokimya fabrikasında akşam saatlerinde büyük bir patlama yaşandı.

Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, patlamanın etkisiyle çöken bir binada bir kişi yaşamını yitirdi.

Patlamada en az 4 kişi ağır yaralandı. Patlama sonrası bölge “kimyasal alarm” verildi.

Katalonya sivil savunma kurumundan yapılan açıklamada, patlamaya muhtemelen bir "kimyasal kaza"nın yol açtığı belirtildi.

Patlamanın ardından zararlı kimyasalların yayılmasına karşı, Tarragona ve çevre kasabalardaki halka bulundukları binalardan çıkmamaları, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısı yapıldı.

