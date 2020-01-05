İran Süleymani için toplandı

ABD'nin hava bombardımanında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi Irak'tan ülkesi İran'a getirildi. Süleymani'nin cenazesini Ahvaz kentindeki havalimanına gelen yüz binlerce kişi karşıladı.

Önceki gün ABD'nin hava bombardımanında öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin cenazesi Irak'tan ülkesi İran'a getirildi.

Ahvaz kentindeki havalimanına gelen siyahlar içindeki binlerce kişi Süleymani'nin cenazesini karşıladı.





Süleymani'nin yanı sıra yaşamını yitiren Haşdi Şabi komutanı Abdülmehdi el Mühendis ve konvoydaki diğer Haşdi Şabi üyeleri için ilk tören dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenmişti. Binlerce kişinin katıldığı törende sık sık "ABD'ye ölüm" ve "İntikam" sloganları atılmıştı.

İran’da da başta başkent Tahran, Tebriz ve Kirman olmak üzere birçok kentte yüz binlerce kişi önceki gün yine Süleymani için sokaklara çıkmıştı.