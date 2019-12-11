Fransa hükümeti yeni emeklilik yasasında ısrarcı

Fransa’da emeklilik yaşını yükseltecek ve emekli maaşlarını düşürecek düzenlemenin geri çekilmesi için grev ve eylemler sürüyor. Başbakan Philippe ise bugün ‘emeklilik reformu’nun ana hatlarını açıkladı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik “reformu”na karşı işçi ve emekçiler ayakta. Düzenlemenin geri çekilmesi talebiyle başlayan kamu emekçilerinin grevi 7. gününe girerken hükümet yeni emeklilik düzenlemesinde ısrarcı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe bugün “emeklilik reformu”nun ana hatlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ısrar ettiği emeklilik reformu planının son hali, Başbakan Edouard Philippe tarafından "Adaleti sağlayacak" savunusuyla açıklandı.

Herkes için aynı şekilde geçerli bir emeklilik sistemi kurmanın zamanının geldiğini söyleyen Başbakan Philippe, "Nesiller arası yeni bir antlaşma öneriyoruz. Puan tabanlı, maaşa ayarlı sistem herkes için aynı olacak" dedi.

Bazı işkollarına özel emeklilik biçimlerini sona erdireceklerini belirten Philippe, yeni sistemden en kazançlı çıkacakların kadınlar olacağını ileri sürdü ve emeklilik süresini tamamlayanlara en az 1000 avro emeklilik maaşının garanti edileceğini duyurdu.

ISRAR EDİLEN 'REFORM'DA NELER VAR?

Yeni emeklilik yasasına göre, resmi emeklilik yaşı 62 olarak kalsa da, hükümet emekçileri "indirim ve prim sistemi" kullanarak en az 64 yaşına dek çalışmaya teşvik edecek. 62 yaşından sonra da çalışanlar ek puanlar üzerinden prim kazanacak, 62 yaşında emekli olanlar ise daha az maaş alacak.

Philippe, 1975'ten önce doğanların, yeni sistemden hiçbir şekilde etkilenmeyeceklerini belirtti. 1975'ten itibaren doğanlar ise kısmen etkilenecek. Bu gruba girenlerin emeklilikleri, 2025'e kadar eski sisteme göre, 2025'ten itibaren yeni sisteme göre hesaplanacak. Emeklilik reformu planının tam anlamıyla uygulanacağı grup ise, 2022'den itibaren çalışmaya başlayanlar olacak.

"Herkese eşit" vurgusuna rağmen, yeni sistem, askerler, itfaiyeciler ve polislerin eski sistemden gelen erken emeklilik haklarına dokunmazken, 50'li yaşların başında emeklilik sağlayabilen 42 özel emeklilik biçimini sona erdiriyor.

Paketin bakanlara 22 Ocak'ta sunulacağını ve parlamentoda Şubat sonunda tartışılmaya başlanacağını söyleyen Başbakan Philippe, "Bu reformun adil olduğuna inanıyorum ve tamama erdirmeye kesinlikle kararlıyım" dedi.

Emeklilik reformuna karşı emekçilerin 7 gündür sürdürdüğü greve öğrenciler de destek verirken, sendikalar dün ve geçen perşembe günü düzenlenen kitlesel protesto gösterilerine devam edecek. Sendikalar yarın ve 17 Aralık'ta da yeniden sokağa çıkma çağrısı yaptı.

