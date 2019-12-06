Genel grevdeki Fransa'da bakanlıktan 'şampanya' paylaşımı

Fransa’da ülkenin en kapsamlı genel grevlerinden biri yaşanırken, Ekonomi ve Finans Bakanlığı'nın yeni yıl kutlamaları için şampanya önerilerinin anlatıldığı bir tweet paylaşması tepki çekti.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un puan tabanlı emeklilik sistemi teklifine karşı ülkenin en kapsamlı genel grevlerinden biri yaşanırken, Ekonomi ve Finans Bakanlığı'nın halka yeni yıl kutlamaları için şampanya önerilerinin anlatıldığı bir tweet paylaşması tepki çekti. Bakanlık tepkilerin ardından paylaşımı sildi.

Söz konusu paylaşımda şu ifade yer alıyordu: “Yılın sonu, tatil yaklaşıyor. 'Nasıl şampanya alınır ve saklanır' tavsiyemizi izle."

Sputnik'te yer alan habere göre, Fransa Komünist Parti Sözcüsü ve Paris Milletvekili Ian Brossat ü tepkisini “Sosyal öfkenin haykırdığı gün, bakanlıktan ne kayda değer bir açıklama… Şampanyanızı nasıl seçersiniz?” sözleriyle gösterdi.