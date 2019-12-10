Eylemler Macron'u sıkıştırdı

Fransız hükümeti emeklilik reformunun ayrıntılarını erkenden açıklamak zorunda kaldı. Bu akşam konuyla ilgili açıklama yapılacak. Öte yandan, grev ve eylemler tüm hızıyla sürüyor.

Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı 5 Aralık’ta başlayan eylemlere 800 bin kişi katıldı. Sendikalar yeni eylem hazırlıklarını sürdürürken Macron, reform sürecinin oldukça sert geçtiğini ancak süreci kayıpsız atlatmak istediklerini belirtti.

Grev günü Fransa’da hayat büyük ölçüde durdu. Ulaşım emekçileri iş bıraktı; toplu taşımada işçilerin yüzde 80’i greve destek verdi. Özellikle Fransa devletine bağlı demiryolu şirketi SNCF’de %90 oranında iş bırakıldığı tespit edildi. Havayolu şirketleri de Cuma günü kimi uçuşlarını iptal etti.

Eğitimciler 5 Aralık günü yüzde 50 oranında destek vermişti. Bu oran Cuma günü düşüş gösterdi. Eğitim Federasyonu Genel Sekreteri Bernadette Groison ise oranın düşüşüyle ilgili yaptığı açıklamada “Biz kararlıyız, bu geçici bir ruh hali değil. Grevin destekçisiyiz” diye konuştu.

YENİ GREV GÜNÜ 10 ARALIK

Öğrenci, İşçi ve Memur Sendikaları, Ulusal Lise Hareketi ve Ulusal Öğrenci Birliği hükümetin yeni yasanın ayrıntılarını anlatacağı 10 Aralık Salı gününü “geleceğe karar vermek için” grev günü olarak seçti.

CFE-CGC’nin de aralarında bulunduğu bazı sendikalar hükümetin sözlerini bekleyeceğini söyledi. Macron, özel emeklilik uygulamalarının rafa kaldırılacağını ve emeklilik konusunda reformu ileriye çekecek her tartışmaya hazır olduğunu söylese de reform tamamen rafa kalkmadan grevler bitmeyecek gibi gözüküyor. Cuma öğleden sonra yaptığı konuşmada Demiryolları çalışanlarının ücretlerine de değinen Macron yasaların değişebileceğinden ve tartışmaya açık olduklarından söz etti.

Bu akşam Fransız hükümeti emeklilik reformunun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacak.