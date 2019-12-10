Fransa’da grevin 6. gününde yüzbinler sokağa çıktı

Fransa’da emeklilik yaşını yükseltecek düzenlemeyi reddeden işçiler kamudaki grevin 6. gününde bugün yeniden sokağa çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik yaşını yükseltecek puan bazlı emeklilik sistemine karşı kamu çalışanlarının grevi 6. gününe girdi.

Özellikle demiryollarını etkileyen grevin 6. gününde sendikalar yeniden ülke genelinde büyük eylemler düzenledi.

AFP'nin haberine göre, Fransa Genel İş Konfederasyonu’ndan (CGT) yapılan açıklamada, bugünkü eylemlere ülke genelinde 885 bin kişinin katıldığı belirtildi. Konfederasyon grevin başladığı 5 Aralık Perşembe günü yapılan gösterilere katılanların sayısını ise bir buçuk milyon olarak açıkladı. CGT bugün Paris’te düzenlenen yürüyüşe 27 bin katıldığını duyurdu.

'YA GREV YA AÇLIKTAN ÖLÜM'

Reuters’ın haberine göre Paris’te düzenlenen yürüyüşte konuşan CGT Başkanı Philippe Martinez “Memnuniyetsizliğin derinliğine bakıldığında daha fazla insanın sokaklara çıkması gerek” dedi. Yürüyüş sırasında işçiler “Macron seni almaya geliyoruz” diye slogan attı ve “Ya grev ya açlıktan ölüm” yazılı dövizler taşıdı.

Fransa İçişleri Bakanlığı’na göre ise Paris’teki yürüyüşe 31 bin kişi katılırken, ülke genelinde 339 bin kişi eylemlere katıldı.

Öte yandan BFM TV’nin aktardığına göre ülkede Esso ve Total’e ait 8 petrol rafinerisinden yapılan sevkıyat göstericiler tarafından engellendi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe’in emeklilik reformunun ana hatlarını yarın açıklaması bekleniyor. Philippe bugün partisinin milletvekillerine yaptığı konuşmada sendikaların reforma başkaldırısının hemen durmasını beklemediğini de söyledi.

Bazı işçi sendikaları tasarı çekilinceye dek grevi sürdüreceklerini açıklamıştı.

