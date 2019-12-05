Fransa’da grev hayatı durdurdu, yüz binler sokakta

Fransa’da Macron hükümetinin puan tabanlı emeklilik sistemi teklifine karşı gidilen genel grevde başkent Paris ve diğer kentlerde yüzbinlerce kişi sokağa çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un puan tabanlı emeklilik sistemi teklifine karşı sendikalar bugün süresiz genel greve gitti.

AFP’nin resmi kaynaklardan derlediği bilgilere göre, başkent Paris dışındaki gösterilerde en az 450 bin emekçi sokağa çıktı.

Paris’te gündüz saatlerinde yapılan gösteriye katılan Force Ouvriere sendikası başkanı Yves Veyrier çok uzun süredir ilk kez bu kadar büyük bir grev yaşandığını, hükümetin bu tepkiyi dikkate alması gerektiğini söyledi.

Bugün başlayan süresiz genel grevde Macron'un tasarıyı geri çekmesi talep ediliyor.

Genel grev ülke genelinde ulaşım, sağlık ve eğitim hizmetlerini neredeyse tamamen durdurdu. Yüzbinlerce işçi ve öğrenci sokağa çıkarak yeni emeklilik tasarısını protesto etti.

Demiryolu işçileri bugün yaptıkları oylamada grevi Cuma günü de sürdürme kararı aldı.

Başkent Paris’te otobüs ve metro çalışanları sendikası RATP ise Pazartesi gününe kadar iş bırakmanın devam edeceğini açıkladı.

Bazı sendikalar tasarı geri çekilene dek grevi sürdüreceklerini belirtiyor.

Katılımın yüksek olduğu genel grevin ilk gününde ülke genelinde yapılan gösterilerde Fransa İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre 75 kişi gözaltına alındı.

Başkent Paris’te akşam saatlerinde Place de la Republique yakınlarındaki bir gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Polis Nantes ve Bordo'daki eylemlere de biber gazıyla müdahale etti.

Fransa’da son olarak 1995 yılında emeklilik yasası değiştirilmek istenmiş ancak milyonların sokağa çıkmasının ardından tasarı engellenmişti.

“Sarı Yelekliler”in eylemlerinde istifasını istediği ve “zenginlerin Cumhurbaşkanı” diye nitelenen Macron, ülkedeki emeklilik sisteminin “adil olmadığını” öne sürüyor ve “masraflı” olduğunu iddia ediyor.

Sendikalar Macron’un önerdiği puan bazlı sistemle emeklilik hakkının ellerinden alınacağını dile getiriyor.

