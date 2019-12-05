Fransa'da genel grev bugün başladı: Hayat durdu

Fransa'da hükümetin 'emeklilik reformu'na karşı düzenlenecek genel grev bugün başladı. Greve demiryolu, havayolu, eğitim ve kamu sektörü işçileri katılıyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlık döneminde karşı karşıya kalacağı en büyük grev bugün başladı.

Hükümetin emeklilik sistemine yönelik önerdiği değişikliğe karşı yapılan greve, demiryolu, havayolu, eğitim ve kamu sektörü işçileri katılıyor.

Makinistlerin yüzde 82'sinin greve katılırken, bölgesel tren seferlerinin yüzde 90'ı iptal oldu. Paris'te de 16 metro hattından 11'i tamamen iptal edildi.

Eğitim emekçilerinin katılmasıyla okulların birçoğunun da kapalı olduğu grevde, bazı polis sendikalarının da belli polis merkezlerinin "sembolik olarak" kapatılmasını talep ettiği belirtildi.

Paris'ten Londra'ya giden Eurostar tren seferlerinin yarısının da iptal edildiği kaydedildi. Eurostar, seferlerin 10 Aralık tarihine kadar yarıya düşürüldüğünü duyurdu.

SARI YELEKLİLER'DEN DESTEK

Ülkede geçen yıl özelleştirmeler ve zamlara karşı ülke çapında eylem başlatan Sarı Yelekliler, greve destek veriyor.

Grevde Sarı Yelekliler'in otoyollarda ücretsiz geçiş sağlayışı böyle görüntülendi:





Montpellier'de de greve katılan eylemciler, kentte bulunan Porte du Peyrou kemerine "Özgürlükler istenmez alınır" yazılı pankart astı.





Macron hükümeti, yeni "emeklilik reformu"yla emeklilik sistemini tüm sektörlerde standart hale getirmeyi hedefliyor. Hem kamu hem özel sektörden sendikalar ise, milyonlarca işçinin, bu reform paketiyle birlikte, yasal emeklilik yaşı olan 62'de emekli olamayacağını ve emeklilik maaşının düşeceğini belirtiyor.