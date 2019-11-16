Darbecilerin tutukladığı Küba’lı sağlık emekçileri serbest bırakıldı

Bolivya’da dün Küba’nın sağlıkçı misyonunun 4 üyesi ‘eylemleri finanse ettikleri’ yalanıyla darbeciler tarafından gözaltına alınmıştı. Kübalı yetkililer tutuklanan yurttaşlarının serbest bırakıldığını açıkladı.
soL - Dış Haberler
Cumartesi, 16 Kasım 2019 18:45

Bolivya’da faaliyet gösteren Küba Tıbbi Tugayı’nın yöneticisi Dr. Yoandra Muro Valle ve diğer 3 Kübalı sağlık emekçisi serbest bırakıldı. Küba Sağlık Bakanı José Angel Portal Miranda, Kübalı 3 doktor ve bir iktisatçının Bolivya’daki Tıbbi Tugayın genel merkezine geri döndüklerini açıkladı.

Kübalı sağlık emekçileri dün kiralarını ödemek için bankaya gittikleri esnada gözaltına alınmışlardı. Darbeciler, Kübalı sağlık uzmanlarının bankaya götürdükleri kira paralarının “eylemleri finanse etmek için” kullanıldığı iddia etmişti.

Küba’nın dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren Tıbbi Tugayları ülkedeki sağlık altyapısını güçlendirme amacı güdüyor. Küba’nın Bolivya’da 2006’dan beri Tıbbi Tugay’ı bulunuyor.