Darbecilerin tutukladığı Küba’lı sağlık emekçileri serbest bırakıldı

Bolivya’da dün Küba’nın sağlıkçı misyonunun 4 üyesi ‘eylemleri finanse ettikleri’ yalanıyla darbeciler tarafından gözaltına alınmıştı. Kübalı yetkililer tutuklanan yurttaşlarının serbest bırakıldığını açıkladı.

Bolivya’da faaliyet gösteren Küba Tıbbi Tugayı’nın yöneticisi Dr. Yoandra Muro Valle ve diğer 3 Kübalı sağlık emekçisi serbest bırakıldı. Küba Sağlık Bakanı José Angel Portal Miranda, Kübalı 3 doktor ve bir iktisatçının Bolivya’daki Tıbbi Tugayın genel merkezine geri döndüklerini açıkladı.

La Jefa de la Brigada Médica Cubana en #Bolivia, Dra. Yoandra Muro Valle, después de haber sido sometida a una injustificada retención e interrogatorio por parte de la policía, regresó a la sede de la coordinación con los compañeros que habían sido retenidos junto a ella. pic.twitter.com/mDFPDIQdFY — José Angel Portal Miranda (@japortalmiranda) November 16, 2019

Kübalı sağlık emekçileri dün kiralarını ödemek için bankaya gittikleri esnada gözaltına alınmışlardı. Darbeciler, Kübalı sağlık uzmanlarının bankaya götürdükleri kira paralarının “eylemleri finanse etmek için” kullanıldığı iddia etmişti.

Küba’nın dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren Tıbbi Tugayları ülkedeki sağlık altyapısını güçlendirme amacı güdüyor. Küba’nın Bolivya’da 2006’dan beri Tıbbi Tugay’ı bulunuyor.