Bolivya’da darbe yönetimi 4 Küba vatandaşını tutukladı

Bolivya'da darbeciler Kübalı 3 doktor ve bir iktisatçıyı 'terör' suçlamasıyla tutukladı.

Bolivya’da darbeciler 4 Küba vatandaşını tutukladı. Kübalı 3 doktor ve bir iktisatçının tutuklanma gerekçesi olarak cunta hükümeti “terör faaliyetleri” iddiasında bulundu.

Eylemleri körüklemekle suçlanan El Alto’daki Tıbbi Tugay’ın dört üyesi, kiralarını ödemek için bankaya gittiklerinde tutuklanırken cuntacılar paranın protestoları finanse etmek için kullanılacağı iddiasında bulundular.

Polis temsilcileri, El Alto ve La Paz’daki Tıbbi Tugaylar’ın merkezini ziyaret etti ve belgeler, bordrolar ve banka detaylarına dayanarak, para miktarının her ay düzenli olarak geri çekildiğini doğruladı.

Tutuklananlar tıpçı Amparo Lourdes García Buchaca, Ramón Emilio Álvarez Cepero, Alexander Torres Enriquez ve iktisatçı Idalberto Delgado’dan oluşuyor.

KÜBA: TUTUKLANAN DOKTORLAR SERBEST BIRAKILMALIDIR

Küba Dışişleri Bakanlığı, Tıbbi Tugay’ın üyelerine yöneltilen suçlamaların hiçbir temele dayanmadığını belirterek Küba yurttaşlarının anavatanına derhal iade edilmesini talep etti.

Bakanlık Bolivya'yı iki ülke arasında imzalanan hükümetler arası anlaşmalarda, bu tıp misyonunun güvenliği ve korunması için üstlendiği sorumluluğa uymaya çağırdı.