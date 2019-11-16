Darbecilerin Kübalılara dönük operasyonuna ABD elçiliği katıldı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 4 Küba Tıbbi Tugayı üyesinin dün Bolivya'da darbeciler tarafından "terör" suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kübalıların La Paz kentinde tutuklandıkları sırada bölgedeki ABD elçiliğine ait araç plakasının fotoğrafını paylaşan Rodriguez, ABD'nin Kübalılara yönelik soruşturmaya müdahil olduğunu belirtti.

Küba Tıbbi Tugay üyeleri, dün kiralarını ödemek için bankaya gittiklerinde tutuklanırken cuntacılar, paranın protestoları finanse etmek için kullanılacağı iddiasında bulunmuşlardı.

Vehículo de la Embajada de #EEUU placa 28-CD-17 participa en operativo de policía de #Bolivia detuvo médicos cubanos en Ave Enrique Herzog, Achumany, Zona Sur, La Paz. Embajada de EEUU participa en instigación a la violencia contra médicos cubanos. pic.twitter.com/drRl5idopr

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 15, 2019