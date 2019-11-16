Darbecilerin Kübalılara dönük operasyonuna ABD elçiliği katıldı

Bolivya’da darbecilerin 4 Küba Tıbbi Tugayı üyesini tutukladığı operasyona ABD elçiliğinin müdahil olduğu ortaya çıktı.
soL - Dış Haberler
Cumartesi, 16 Kasım 2019 08:12

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 4 Küba Tıbbi Tugayı üyesinin dün Bolivya'da darbeciler tarafından "terör" suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kübalıların La Paz kentinde tutuklandıkları sırada bölgedeki ABD elçiliğine ait araç plakasının fotoğrafını paylaşan Rodriguez, ABD'nin Kübalılara yönelik soruşturmaya müdahil olduğunu belirtti.

Küba Tıbbi Tugay üyeleri, dün kiralarını ödemek için bankaya gittiklerinde tutuklanırken cuntacılar, paranın protestoları finanse etmek için kullanılacağı iddiasında bulunmuşlardı.

 

 

 