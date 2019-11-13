Urfa'da askeri bölgede 2 patlama: Vali '14 personel yaralı' dedi

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda art arda iki patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk ediliyor.

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında art arda iki patlama meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İkinci patlama anı görüntülere yansıdı:

Son Dakika !

Askeri Tuğayda üst üste iki bomba patladı... pic.twitter.com/2TksMlzsxF — Kanal Urfa (@KanalUrfa) November 13, 2019

VALİ ERİN: 14 PERSONEL YARALANDI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaptığı basın açıklamasında "13.11.2019 günü saat 22.30 sularında ilimiz askeri yerleşkesi içinde bulunan bir mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Söz konusu depoyu korumakla görevli 14 personelimiz, meydana gelen patlama sonucunda yaralanmıştır" dedi. Vali Erin "Yaralı personelimiz ilimizde bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yaptı.

Vali Erin ilk açıklamasında 5 personelin yaralandığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söylemişti. Yaralı askerlerin Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA: PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Milli Savunma Bakanlığı da patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Şanlıurfa’da bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır" denildi.