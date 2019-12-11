Türkiye’den 455 bin kişinin kredi kartı bilgileri çalındı!

Türkiye'den 455 bin kredi kartı bilgisinin çalındığını ve sanal ortamda satıldığı belirtilirken, bankacılık kaynakları iddiayı doğruladı.

Teknoloji ve ekonomi yayını yapan ZDNet, Türkiye'de 455 binden fazla kredi kartı bilgisinin çalındığını ve satıldığını duyurdu.

Türklerin kredi kartlarının Joker’s Stash isimli “En büyük kart mağazası”nda satıldığı belirtildi.

Güvenlik araştırmaları yapan Group-IB’den yetkilileri ZDNet’e açıklama yaparken, verilerin 28 Ekim ile 27 Kasım arasında dört farklı parça halinde sızdırıldığını söyledi.

HEM BANKAMATİK HEM KREDİ KARTLARI

Sözcü'den Yiğit Can Kaytmaz'ın haberine göre, hem bankamatik kartlarının hem de kredi kartlarının çalındığını belirten Group-IB’nin siber suçlar araştırma bölümü başkanı Dmitry Şeştakov, “Kartların son kullanma tarihi, CVV/CVC, kullanıcı adı gibi bilgilerin yanı sıra isim, e-posta adresi ve telefon numaralar bulundu” açıklamasını yaptı.

Şestakov, “Üç kaynaktan dolayı kartlar çalınmış olabilir. Bunlardan birincisi kullanıcının kredi kartı bilgilerini sahte sitelere vermesi, ikincisi browserlardan verileri çalan kötü amaçlı uygulamalar ve üçüncüsü ise JavaScript bazlı dolandırıcıların hacklenmiş sanal mağazaya verilerini girmesiyle olur. Çoğunlukla üçüncü durum yaşanıyor” dedi.

TÜRK MAKAMLARA BİLGİ VERİLDİ

Group-IB tarafından yapılan açıklamada, 30.000+30.000+190.000+205.000 olmak üzere dört parça halinde satılan kredi kartlarının hacker’lara yaklaşık 500 bin dolar kazandırdığı belirtildi.

Şeştakov, Türk makamlarına bilgi verildiğini de dile getirdi. Yapılan açıklamada, Group-IB’nin Türkiye’de yaşandığı iddia edilen bu olayın 2019’un en büyük ikinci sızıntı olayı olduğu belirtildi. Ekim ayında Hindistan’da 1.3 milyon kart bilgisi çalındığı ve bunların satışa çıktığı aktarıldı.

Öte yandan Sözcü'ye konuşan üst düzey Türk bankacılık kaynakları, ZDNet'in iddiasını doğruladı.