Son 18 yılda 542 bin 821 çocuk doğum yaptı

Türkiye'de geçtiğimiz yıl 10-17 yaşlarındaki toplam 11 bin 803 çocuk doğum yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri 2001'den bu yana doğum yapan çocukların sayısını 542 bin 821 olarak açıkladı. 18-19 yaşındakiler de eklendiğinde ise sayı 1 milyon 909 bin 406'ya ulaşıyor.
Sadece resmi kayıtlarına yansıyan, doğum yapan çocuk sayısı şöyle:
2018 yılında:
2001-2018 yılları arasında:
AKP'nin infaz yasasında "çocuk istismarcılarına af" getirilecek teklifine tepki gösteren 63 baro ortak bir açıklama yaparak "Çocukların cinsel istismarının yasalarla meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz" demişti.
Evlenme yaşının 18 olduğunun yasalarla koşulsuz olarak belirlenmesi gerektiğinin altını çizen barolar açıklamaya, "Çocukların törenle evlenmesine göz yuman, gerçekleştiren, izleyenlere ceza uygulaması getirilmelidir. Sağlık meslek mensupları ve kamu görevlilerinin çocuk cinsel istismarını bildirim konusunda takdir yetkisi olmamalı, buna yol açacak düzenlemelerden kaçınılmalıdır" diyerek tepki göstermişti.