Barolar: Çocuk istismarının yasalarla meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz

AKP'nin infaz yasasında 'çocuk istismarcılarına af' getirecek teklifine tepki gösteren 63 baro ortak bir açıklama yaparak 'Çocukların cinsel istismarının yasalarla meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz' dedi.

AKP'nin infaz yasasıyla ilgili hazırladığı pakette "küçük yaşta evliliklerde" cinsel istismar failine af getiren düzenlemeye, 63 baro ortak bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları'nın da yer aldığı 63 baro tarafından yapılan ortak açıklamada yasayla ilgili tartışmaların kaygıyla izlendiği belirtilerek "Çocukların cinsel istismarının yasalarla meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

'ÇOCUK İSTİSMARINI TEŞVİK EDEN YASA TASARISI, ÇAĞ DIŞI, HUKUK DIŞI'

Açıklamada "2016 yılından beri çeşitli gerekçelerle kamuoyunu etkilemeye çalışarak gündeme getirilen mağdur çocukların cinsel istismar failleri ile evlendirilmesi halinde 'cinsel istismar failine af' olarak adlandırdığımız yasa tartışmalarını bir kez daha kaygı ve üzüntü ile izliyoruz. Fail ile çocuk arasındaki yaş farkının 10 mu yoksa 15 mi olması halinde af getirilmelidir gibi tamamen çocuk zararına, çocuğun istismarını meşrulaştıran, teşvik eden, özendiren yasa tasarısı tartışmaları çağ dışıdır, hukuk dışıdır ve kabul edilemez" denildi.

Yargıtay’ın son kararlarında kabul gören "geleneksel değer yargıları, birlikteliklerin sorunsuz devam ettiği, mağdurun şikayetçi olmaması, ceza verilmesi halinde aile yapısının zarar göreceği gibi" gerekçelerin beraat kararlarının ve erken yaşta evliliklerin yasallığının altyapısını hazırladığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

CİNSEL İSTİSMAR FAİLLERİNE YOL GÖSTERİCİ NİTELİKTE

"Yargı organlarınca suç oluşturan bir fiil tartışılırken; kamu yararı, mağdurun rızası, sanığın iyi hali gibi beraat gerekçeleri, günü kurtaracak sonuçlar sağlamakla beraber, cinsel istismar faillerine yol gösterici niteliktedir. Medeni Kanun uyarınca 16 yaşındaki çocukların hakim kararı ile evlenmesi dahi çocuğun üstün yararına aykırı bir düzenleme olarak kabul edilmesi gerekirken, TCK'nın cinsel istismarda 15 yaşın altında rızanın tartışılamayacağına dair emredici düzenlemelerinin ihlali pahasına hukuksal gerekçe oluşturmak hiçbir şekilde çocuk yararına olarak değerlendirilemez.

'ERKEN EVLİLİK' ADI ALTINDA ÖMÜR BOYU İSTİSMAR

Bu olumsuz kararların üstüne bir kez daha çocuklara 'cinsel istismarcılar' ile evlenmeleri halinde 'çocuk olma' haklarından feragat etme zorunluluğu daha yüksek sesle tartışılmaya başlanmıştır. Eğitiminden yoksun, fiziksel ve psikolojik gelişiminin üzerinde sorumluluklar yüklenmek zorunda kalan, oyun oynama şansı olmayan, 'çocuk anne' olmak zorunda bırakılan ve hepsinden önemlisi kadına dönük şiddetin temel nedenlerinden biri olan 'erken evlilik' adı altında ömür boyu istismara maruz bırakılan çocuklar; maddi manevi varlıkları yok edilmiş bireyler haline geleceklerdir."

Evlenme yaşının 18 olduğunun yasalarla koşulsuz olarak belirlenmesi gerektiğinin altını çizen barolar "Çocukların törenle evlenmesine göz yuman, gerçekleştiren, izleyenlere ceza uygulaması getirilmelidir. Sağlık meslek mensupları ve kamu görevlilerinin çocuk cinsel istismarını bildirim konusunda takdir yetkisi olmamalı, buna yol açacak düzenlemelerden kaçınılmalıdır" dedi.

'İZİN VERMEYECEĞİZ'

Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen nedenlerle çocuklarla her türlü cinsel davranışın suç olduğu hatırlatılan açıklamada, bunun dışında "cebir, tehdit, hile, iradeyi sakatlayan nedenler olmaksızın" çocukların akranlar arası ilişki olarak adlandırılabilecek cinsel davranışları konusununsa yasada ayrıca düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada "Bilinmelidir ki, 'cinsel istismarcıya' af niteliğindeki hiçbir yasal düzenleme hukuken ve vicdanen kabul görmeyecektir. O nedenle diyoruz ki; çocuklar cinsel obje değildir, evlilik kurumunun tarafı olmamalıdır. Çocukların cinsel istismarına neden olan faillere getirilecek af çocuğun üstün yararına aykırıdır. Yasal düzenlemelerle meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

