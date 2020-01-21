Şehir Üniversitesi’nin kurucusu vakfa kayyum atandı

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucusu olan Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atandı.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ardından üniversitenin kurucusu olan Bilim ve Sanat Vakfı’na da kayyum atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 3 kişilik geçici kayyum heyetinin bugün Bilim ve Sanat Vakfı’na giderek kendilerinin vakfa kayyum atandığını bildirdiği belirtildi.

AKP’den istifa ederek Gelecek Partisi’ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu vakfın kurucuları arasında bulunuyor.

Davutoğlu'na yakın Karar gazetesinde yer alan habere göre, vakıf yönetiminin kayyum kararına itiraz edeceği belirtildi.

YÖK 19 Aralık’ta Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulduğunu ve yönetiminin Marmara Üniversitesi'ne devredildiğini açıklamıştı.

