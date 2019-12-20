Şehir Üniversitesi'nin devrinin ardından BİSAV'dan açıklama

Gündemden düşmeyen İstanbul Şehir Üniversitesi'nin YÖK tarafından Marmara Üniversitesi'ne devredilmesinin ardından, üniversitenin kurucu vakfı BİSAV'dan ilk açıklama geldi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili kararı 'hukuksuz' olarak niteledi.

Danıştay kararı açıklanmadan mal varlığı haczedilen ve talimatla kampüs arazisi alınan Şehir Üniversitesi için BİSAV "Hakkın ve adaletin yerine bulacağına inanıyor, yaşanan mağduriyeti kamu vicdanına ve mülkün asıl sahibine havale ediyoruz" açıklamasında bulundu.

BİSAV'dan yapılan açıklamada "İstanbul Şehir Üniversitesi önce gelirlerine haciz konularak işleyemez hale getirilmiş, ardından 19.12.2019 tarihinde hami üniversiteye devredilmiştir. Bu süreçte üniversitenin öğrencileri, öğretim elemanları, çalışanları, mezunlar ve velileri mağdur edilmiş, paydaşları, bağışçıları ve mensuplarının ihla edilmişti" denildi.

Kararın hukuksuz olduğunun vurgulandığı metinde şu sözler yer aldı: "Bugünler gelip geçtiğinde kardeşlerimizle, komşularımızla, dostlarımızla, çocuklarımızla birbirimizin yüzüne bakacağız. O gün alnımızın açık, yüzümüzün ak olması her türlü maddi kazanımın ve çıkarın üstündedir. Hakkın ve adaletin yerine bulacağına inanıyor, yaşanan mağduriyeti kamu vicdanına ve mülkün asıl sahibine havale ediyoruz."