Davutoğlu'na 'üniversite' darbesi: Marmara Üniversitesi'nden açıklama geldi

Ahmet Davutoğlu'nun kurucularından olduğu Şehir Üniversitesi'nin faaliyetinin durdurulması ve garantör olarak Marmara Üniversitesi'ne devredilmesi sonrası üniversiteden açıklama geldi.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, YÖK'ün Şehir Üniversitesi yönetimini kendilerine devretmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 19.12.2019 tarihli toplantısında 'Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun 17.12.2019 tarihli inceleme raporu ve 18.12.2019 tarihli kararı değerlendirildiğinde; İstanbul Şehir Üniversitesi'nin mevcut mali durumu itibariyle eğitim-öğretim faaliyetinin sürdürülemeyeceği; öğrencilerin ve akademik ve idari personelinin mağduriyetinin büyüyeceği ve eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamasının kaçınılmaz hale geleceği anlaşıldığından Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine' karar verilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: