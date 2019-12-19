Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni durduruldu

YÖK Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulduğunu ve yönetiminin Marmara Üniversitesi'ne devredildiğini açıkladı.

Yüksek Öğrenim Kurumu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada "İstanbul Şehir Üniversitesi'nin 'faaliyet izninin geçici olarak durdurulması'na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir" denildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada “Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ‘Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması’na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir" denildi.

