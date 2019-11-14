Şaban Vatan ve Rabia Naz olayını araştıran iki gazeteciye gözaltı

Rabia Naz cinayetini araştıran gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl, Eynesil’de gözaltına alındı. Sabah saatlerinde ise baba Şaban Vatan gözaltına alındı.

Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştırmak için ilçeye giden gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl gözaltına alındı.

Rabia Naz Giresun’un Eynesil ilçesinde yaklaşık bir yıl önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

medyablok’a konuşan Şaban Vatan, Canan Coşkun’un Eynesil’de olayla ilgili araştırmalar yaptığını söyledi. Akşam saatlerinde Coşkun ve Kızıl’ın gözaltına alındıklarını söyleyen Vatan, gazetecilerin Eynesil Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğünü dile getirdi. Gazetecilerle birlikte baba Vatan’ın da ifadesi alınacak.

GÖZALTINA ALINDI

Şaban Vatan bu sabah Twitter hesabından "Polisler beni almaya geldi .eve . Ifadem alınacakmış" paylaşımında bulundu.