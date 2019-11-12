Rabia Naz soruşturmasındaki görgü tanığı bir yıl sonra ifade değiştirdi

Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabi Naz'ın soruşturmasında görgü tanığı olan bir isim aradan geçen bir yılın ardından ifade değiştirdi. Baba Şaban Vatan, tanık ifadesin değiştirilmesini 'yeni bir senaryo’ olarak tanımladı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz'ı bulan ve ambulansı arayan Mürsel Küçükal, 1 yıl aradan sonra ifade değiştirdi. Küçükal, Rabia Naz'ın binanın yan tarafından sırt üstü halde dirseklerinden güç alarak evin önüne kadar süründüğünü iddia etti.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde 12 Nisan 2018 tarihinde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan soruşturmasında, savcılık yeni bir sav ileri sürmeye başladı.

Soruşturma önce Rabia Naz’ın binadan evinin önündeki verandayı da aşarak ön tarafa atlayarak intihar ettiği iddiası üzerinden yürütüldü. Şimdi ise evin yan tarafına atladığı öne sürülüyor.

Soruşturmanın tanıklarından Mürsel Küçükal’ın da ilk ifadesini bu yönde değiştirmesi, yeni soru işaretlerini gündeme getirdi.

Baba Şaban Vatan ise tanık ifadesin değiştirilmesini yeni bir ‘senaryo’ olarak nitelendirerek, savcılık soruşturmasına tepki gösterdi.

GİZLİLİK KARARI ORTADAN KALKINCA ORTAYA ÇIKTI

Rabia Naz'ın ölümünü araştırmak için kurulan Meclis Komisyonu, 9 Kasım’da Eynesil’i ziyaret etti.

Komisyonun ziyaret ettiği gün soruşturmadaki gizlilik kararı kaldırıldı ve Rabia Naz’ı ilk gören ve ambulansı arayan Mürsel Küçükal adlı kişinin olaydan 1 yılı aşkın süre sonra, 14 Mayıs 2019 tarihinde ifade değiştirdiği ortaya çıktı.

Komisyon üyesi milletvekillerine de bilgi veren Küçükal, 12 Nisan 2018 tarihinde verdiği ilk ifadesinde; Şaban Vatan’ın evine yaklaştığı sırada yerde sırt üstü yatan bir kız çocuğu gördüğünü, feryat edip bağırdığını, herhangi bir kan görmediğini söyledi. Küçükal bir sayfalık ilk ifadesinde öğrenci kıyafeti olan Rabia Naz’ın üzerinde ve kıyafetinde yırtık görmediğini de belirtti.