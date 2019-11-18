Rektörden 'oğul' torpili

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu, bir holdingde görev yapan arkadaşını üniversiteye aldı. Arkadaşı da rektörün oğlunu holdingde işe soktu.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki atamalar tartışma yarattı. Kasım 2018'de üniversiteye Rektör olarak atanan Prof. Cem Zorlu, kadrosunu kendisinin de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı'ndan (TİMAV) kurdu.

2011-2015 yılları arasında AKP Konya milletvekili olarak görev yapan Zorlu'nun yaptığı o atamalardan bazıları şöyle:

– TİMAV Yönetim Kurulu Üyesi ilahiyatçı Prof. Muhiddin Okumuşlar, 8 Mayıs 2019'da Rektör Yardımcısı olarak atandı. Okumuşlar, daha önce İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapıyordu.

– TİMAV Yönetim Kurulu Üyesi olan İlahiyatçı Prof. Muhammet Tasa da üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne atandı. Tasa müdür olmadan önce İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesiydi.

– TİMAV Yönetim Kurulu Başkanı Ecevit Öksüz, Temmuz 2019'da üniversiteye genel sekreter yapıldı. Öksüz, genel sekreter yapılmadan önce, AKP'li bir belediyede Özel Kalem olarak açıktan atamayla memurluğa başlatıldı. Öksüz, memur olur olmaz üniversiteye atandı. Konya'daki özel bir holdingte “Kurumsal iletişim direktörü” olarak görev yapan Öksüz, geçen 22 Temmuz'da üniversiteye transfer oldu ve genel sekreter yapıldı. Öksüz'ü üniversiteye aldıran Rektör Zorlu, 4 gün sonra da kendi oğlunu, Öksüz'ün çalıştığı holdingte işe başlattı. Rektör Zorlu'nun oğlu İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Süleyman Yasir Zorlu, Öksüz'ün çalıştığı özel holdingin yönetim kuruluna atandı.