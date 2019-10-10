Harekatta ikinci gün: Tel Abyad'a geçişler ve hava saldırısı sürüyor

Suriye'ye yönelik AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan harekatın ikinci gününde Tel Abyad'a karadan asker geçişleri sürerken, hava saldırıları da devam ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 16.00'da başlatılan harekatın ikinci gününde Tel Abyad'a karadan asker geçişleri ve hava saldırıları devam ediyor.

Sabah saatlerinde Kamışlı'daki hedeflere yönelik hava saldırılarının yeniden başladığı belirtiliyor.

Tel Abyad'a yönelik dün akşam saatlerinde başlatılan kara operasyonu da sürerken, kent merkezinde sabah saatleri itibariyle sessizliğin hakim olduğu öğrenildi.

Resulayn'a yönelik de hava saldırısının sabah saatleri itibariyle yeniden başladığı aktarılıyor.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, "Komandolarımız, Fırat’ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor" denildi.