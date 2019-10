ABD Kongresi’nden yaptırım tasarısı: Listede Erdoğan da var

ABD Kongresi’nde Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham ile Demokrat senatör Chris Van Hollen Türkiye’ye yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını hazırladı.

Graham Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’ye girmesinin ardından ağır yaptırımlar içeren tasarının iki parti tarafından oluşturulduğunu açıkladı.

Graham’ın paylaştığı yasa tasarısında, yaptırımların "eğer ABD yönetimi Kongre’ye Türkiye’nin Suriye'de tek taraflı hareket etmediğini teyit etmezse ve Türkiye 9 Ekim’de Suriye'de başlattığı harekatla işgal ettiği bölgelerdeki Türkiye destekli isyancılarla birlikte tüm silahlı güçlerini çekmezse" yürürlüğe gireceği belirtildi.

Tasarıda yer alan yaptırım listesinin ilk bölümünde, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın ve Dışişleri, Savunma, Hazine ve Maliye, Ticaret ve Enerji Bakanları’nın ABD’deki varlıklarına yaptırım uygulanacağı belirtiliyor.

Listenin ikinci maddesinde TSK’ye silah ve askeri araç satışı ile tüm finansal, maddi ve teknolojik desteklere yaptırım getiriliyor.

Üçüncü olarak Türkiye enerji sektörü yaptırıma tabi tutuluyor. TSK’nin kullanımı için yerli petrol ve doğalgaz üretimini destekleyen kişi ve kuruluşlar yaptırıma tabi tutuluyor.

Dördüncü maddede ABD’nin Türk Silahlı Kuvvetlerine tüm askeri desteği ve askeri malzeme, silah ve mühimmat transferi ile satışına yasak getiriliyor.

Beşinci bölümde Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması dolayısıyla CAATSA yaptırımları devreye sokuluyor.

Yaptırımlardan "insani yardım", "tıbbi destek", “demokrasi promosyonu ve seçim yardımı” ve "istihbarat paylaşımı" muaf tutuluyor.

Ayrıca Erdoğan’ın servetinin ve mal varlığının rapor edilmesi isteniyor ve "Türkiye liderliğinin" ABD’ye seyahatlerine vize kısıtlamaları getiriliyor.

I am pleased to have reached a bipartisan agreement with Senator @ChrisVanHollen on severe sanctions against Turkey for their invasion of Syria.

While the Administration refuses to act against Turkey, I expect strong bipartisan support. pic.twitter.com/Ph5fIVt7k3

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 9, 2019