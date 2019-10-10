90 bin camide Fetih Suresi okundu

TSK tarafından Suriye'de başlatılan harekata ilişkin 81 ildeki 90 bin camide sabah namazının öncesinde Fetih Suresi okundu.

Suriye'ye yönelik başlatılan operasyon nedeniyle 81 ildeki 90 bin camide sabah namazının öncesinde Fetih Suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu kapsamda Ankara’daki Hacı Bayram Camisi’ndeki namaza katıldı.

Erbaş, dün yaptığı açıklamada, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için yarın tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz" demişti.