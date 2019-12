Harekata destek veren isim 'İstanbul Ermeni Patriği' seçildi

Yeni İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu.

İstanbul Ermeni Patriği seçimi tamamlandı.

Seçimlerde Başespiskopos Aram Ateşyan ile yarışan Sahak Maşalyan yeni patrik oldu.

HAREKETA DESTEK VERMİŞTİ

Sahak Maşalyan, "Türkiye Ermeni Patrikliği Kaymakamı" sıfatıyla Türkiye'nin Suriye'ye yönelik harekatına destek mesajı paylaşmıştı. Maşalyan açıklamasında, “Türkiye Ermenileri Patriklik makamı barışın ve barış ortamında insanların müreffeh bir yaşam sürmelerinin önemini her zaman vurgulamıştır. Ortadoğu’da, yakın coğrafyamızda, özellikle Suriye’de süregelen savaş ve kaos ortamı hepimizi derinden üzmekte ve endişelendirmektedir. Maalesef barışın tesisi her zaman barışçıl yollarla olmamaktadır. Terörü sonlandırmak ve yurt sınırlarının güvenliğini sağlamak hedefini güden harekâtın amacına uygun şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz” demişti.