Erdoğan'dan doğalgaz ve elektrik açıklaması: Böyle bir adım atılamaz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla görüşmesini içeren bir videoyu Twitter hesabından yayınladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs gündemine ilişkin bakanlarla yaptığı görüşmeleri içeren dair bir videoyu Twitter hesabından yayınladı.

Erdoğan sırasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü.

Doğalgaz ve elektriğin kapanmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz" dedi.

Ancak sadece 2019'da bir milyon yurttaşın doğalgazı kesilmişti.

Söz konusu videoda Süleyman Soylu'nun Erdoğan'a toplu taşıma kullanımında yüzde 80'lik bir düşüş olduğunu söylediği duyuluyor.

Erdoğan, Ziya Selçuk'un “Ben sizin bir talimatınızı almak isterim. Bu hafta Bilim Kurulu’yla görüşüp bu tatili uzatmak isteriz” sözleri üzerine "Bilim Kurulu uzatılmasını istiyorsa ona uyalım" dedi.

Uzaktan eğitime ilişkin ise Erdoğan, “İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz” dedi.

Söz konusu videoda Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'a, "Çin'den hazırlık sürecini devreden çıkaran bir kit bulduk efendim, 50 bin gelecek. Bağlantı yaptık, parasını ödedik" bilgisini veriyor.