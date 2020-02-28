Bir milyon abonenin doğalgazı borcundan dolayı kesildi

Doğalgaza gelen zamlar nedeniyle 2019’da borcunu ödeyemeyen ve gazı kesilen abone sayısı bir milyonu aştı.

Türkiye'de nüfusun yüzde 62'sinin kullandığı doğalgaza gelen zamlar yurttaşları isyan ettirirken, ödenemeyen faturalar nedeniyle gazlar kesildi.

2019 yılında borcunu ödeyemeyen ve gazı kesilen abone sayısı bir milyonu aştı. 2014-2018 yılları arasında doğalgazı kesilen toplam abone sayısı ise 5 milyon 386 bin 338'i buldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, İYİP Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM'de yaptığı açıklamada geçen yıl borcunu ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısının bir milyonu geçtiğini belirterek ‘'Enerji Bakanlığı kayıtlarına gere, 2019 Ocak-Eylül arasındaki 9 aylık dönemde doğalgazı kesilen abone sayısı 710 bin 364 oldu. Eylül ayından sonra başlayan soğuklar ve yüksek faturalarla birlikte bu sayı bir milyonu geçti'' dedi.Vatandaşın doğalgaz faturasını ödeyemez hale geldiğini ifade eden Türkkan, “Geçen sene ödediğinden 2 misli fazla fatura geliyor. Vatandaş İdlib'de, Suriye'de, Libya'da neler olduğunu düşünemiyor, çünkü tek gündemi pahalılık, yoksulluk ve işsizlik. 2018'den bu yana doğal gazın artış oranı yüzde 60 ama gelen faturalar yüzde 100 arttı. Geçen sene 300 lira ödeyen bu sene 600 lira ödüyor. Yüzde 60 olsa 480 lira fatura ödemesi lazım'' diye konuştu.