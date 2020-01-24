Doğalgaz soygunu sürüyor: 100 liralık ödemeye 5 liralık gaz!

Kartlı doğalgaz kullanan yurttaşlara geçmiş dönemden çıkarılan hukuksuz faturalar tepki çekmeye devam ederken, 100 liralık gaz alan bir yurttaşa 'geçmiş dönem zamları' gerekçe gösterilerek 5 liralık gaz yüklendi.

Ön ödemeli doğalgaz sayacı kullanan yurttaşlardan, parasını peşin ödeyip aldıkları gaza daha sonradan gelen zamlar da tahsil ediliyor.

AKP'nin 2018'de çıkardığı hukuksuz düzenlemeye tepkiler sürerken, konuya ilişkin ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

100 liralık gaz almak isteyen aboneye 5 liralık gaz verildi, 95 lirası borcuna kesildi.

Aynı şekilde birçok vatandaş da sonradan ortaya çıkan borç kesintileri yüzünden kışın ortasında ihtiyaçları olan gazı alamadıklarından şikayet ettiler.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, kışın ortasında ihtiyacı olan gazı alamaz hale gelen abonelerin tepkisi üzerine Başkentgaz, kartlı sayaçlardan borç kesintisini havalar ısınıncaya kadar durdurma kararı aldı.

Başkentgaz yetkilileri, EPDK'nın aldığı karar doğrultusunda geçmişe dönük borç kaç lira olursa olsun abonenin gaz almak için verdiği paranın en fazla yüzde 50'sinin eski borca kesildiğini, geri kalan yüzde 50'sine de gaz yüklendiğini söyledi. 100 liranın 95 lirasının borca kesilmesi ve benzeri olayların PTT ile yaşanan karşılıklı bir teknik aksaklıktan kaynaklandığını ve sorunun çözüldüğünü öne süren yetkililer, “Havalar ısınıncaya kadar geçmiş borçlara karşılık kesinti yapmayacağız” dedi.