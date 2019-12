Altun: Libya hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Libya hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etmiştir" açıklaması yaptı.

Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada Altun "Libya hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi elbette anlaşmamıza bağlıyız. Karşılıklı çıkarlarımızı korumaya ve Akdeniz'de istikrarı sağlamaya bağlıyız" dedi.

Altun'un açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Libya'da uluslararası olarak tanınmış meşru hükümeti destekliyoruz. Dış güçler Libya hükümetine karşı gayri meşru grupları desteklemeye son vermelidir.

Libya hükümetini desteklerken Libya'nın bir savaş bölgesi olmasını istemiyoruz. Halka hesap vermeyen baskıcı rejimleri yeniden kurmaya çalışan bölge güçleri Libya'da etkinler. Onların vekil hükümetler kurma çabaları başarılı olmayacak.

Libya ile deniz sınırı anlaşmamız Türkiye'nin derin denizlerde hareket özgürlüğünün baltalanmamasını güvenceye alıyor. Aynı zamanda Libya hükümeti ile güçlü bir ilişkiyi güvenceye alıyor. Hem Libya'da hem de Akdeniz'de istikrar ve barışa bağlıyız."

Libya's government has requested Turkey's military support. As President Erdogan said, we will of course honor our agreement. We are fully committed to protecting our mutual interests and establishing stability in the Mediterranean.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 27, 2019