Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'den resmen askeri destek talep etti

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulundu..

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), Türkiye'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğu açıklandı.

UMH İçişleri Bakanı Fathi Başağa, Trablus’ta çatışmaların yoğunlaşması durumunda Türkiye’den askeri destek isteyeceklerini açıklamıştı. Tunus’ta gazetecilere açıklama yapan Başağa, “Eğer çatışmalar yoğunlaşırsa, Trablus’u ve Trablus’ta yaşayanları koruma hakkımız var” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesi tartışmalarına dair, "Biz davet edildiğimiz yere gideriz, davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre buna icabet ederiz" demişti.