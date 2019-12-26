Erdoğan, Libya'ya asker gönderileceğini açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Libya'ya asker gönderecek misiniz diye soruyorlar. Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Şu anda bir davet olduğuna göre buna icabet ederiz. Meclis açılır açılmaz ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini gündeme getireceğiz, bütün görüşmeler bunun için yapılıyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle: Bazı ülkeler teröristlerin 30 kilometrelik hattın dışına çıkarılacağını söyledi Ancak sözlerin tutulmadığını gördük.

Bölgemize yönelik tacizler sürüyor. Bölgeye barış ve istikrarın gelmesi engelleniyor.

Yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını Avrupa'ya söyledik, İdlib'de sükunet sağlanmalıdır.

Türkiye'de her şeyin yerlisini ve millisini yaptık, ana muhalefet konusunda bunu başaramadık. İnşallah milletimizle birlikte bunu da başaracağız.

Libya bize hem Osmanlı'nın hem Gazi Mustafa Kemal'in yadigarıdır, haberin var mı bay Kemal?

Libya bizim denizden de komşumuzdur. Çok yönlü ilişkilerimiz mevcuttur. Kardeş Libya halkının yaşadıklarını yakından takip ediyoruz.

Libya'ya asker gönderecek misiniz diye soruyorlar. Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Şu anda bir davet olduğuna göre buna icabet ederiz. Meclis açılır açılmaz ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini gündeme getireceğiz, bütün görüşmeler bunun için yapılıyor. KANAL İSTANBUL Türkiye'ye küçük düşünmek, küçük davranmak yakışmaz. Kanal İstanbul böyle bir projedir. Şu hususu belirtmek istiyorum. Akşam yatıp, sabah kalktığımızda aklımıza gelen bir proje değildir. Kanal İstanbul'un başbakanlığımdan öncesine dayanan bir geçmişi vardır. Biz seçim kampanyamızda milletimizin onayını aldık.

Kanal uzunluğu 45 km, derinliği 21 metre olacaktır. 7 köprü, 2 demiryolu ve 2 hafif raylı geçişle dünya çapında eser olacaktır. 1,1 milyar metreküplük dolgu yapılacak bu projenin güzergahı da belirlenmiştir. Proje ile ÇED raporu askıya çıktı. Anayasa Mahkemesi bu projenin yap-işlet-devret kapsamına alınmasına ilişkin iptalini reddetti. Bir başka ifade ile bu projenin kararı verilmiş, süreci başlatılmış ve belirli bir aşamaya gelmiştir.

Hazırlıklarımız tamamlanmak üzeredir ve ihaleye çıkılacaktır. Bu büyük projeyi devletimize ve milletimize ek yük getirmeden, yap-işlet-devret ile bulamazsak milli bütçe ile yaparak hayata geçireceğiz.

Ana muhalefetin başındaki zat, bütün müteahhitleri tehdit ediyor. 'Geldiğimizde bunu iptal edeceğiz' diyor, sen gelmeyeceksin, gelemezsin. Bu ülkede dikili bir ağacı olmayan benim milletim yürü demez. Sizin gayretiniz yok. Siz birinci köprüde de aynısını yaptınız. İkinci köprü de aynısını yaptılar.

Nasıl olduysa İstanbul'da bir belediye başkanlığını aldılar ama İstanbul'u kazanamadılar, İstanbul'u Ak Parti kazandı. Şimdi çıkmış İstanbul'a bunu yaptırmam diyor, bunun kararını verme yetkisi bize aittir ve biz kararı verdik.Senin böyle bir karar verme yetkin de yoktur İLGİLİ HABER Erdoğan'dan Tunus ziyaretinde Libya açıklaması: Hafter gayrı meşrudur İLGİLİ HABER Çeviköz: Libya'ya gönderilen İHA ve SİHA'lar hibe kapsamında mı?