Çeviköz: Libya'ya gönderilen İHA ve SİHA'lar hibe kapsamında mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'dost ve müttefik' devletlere anlaşma imzalanmadan verilecek mal ve hizmetlerin parasal sınırı 20 milyon liraya yükseldi. CHP'li Çeviköz, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verilen İHA, SİHA ve BMC Kirpi tipi araçların hibe kapsamında olup olmadığını sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Resmi Gazete’de yayımlanan “dost veya müttefik” devletlere 20 milyon liraya kadar hibe verilmesini öngören kararla ilgili “Libya’ya gönderilen İHA, SİHA, BMC Kirpi gibi araçların sevkıyatı da hibe programında yer alacak mıdır?” diye sordu.

ANKA ajansının haberine göre, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla “dost ve müttfeik” devletlere anlaşma imzalanmadan verilecek mal ve hizmetlerin parasal sınırı 20 milyon liraya yükseldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz kararla ilgili, “Bu kararla Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni ve onunla ilişkili özel kuruluşları askerî bakımdan tahkim etmeyi de amaçlıyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Çeviköz, “dost ve müttfefik” devletlere verilecek mal ve hizmetler arasında silah, mühimmat, yiyecek-içecek malzemeleri, akaryakıt, askeri giyim-kuşam malzemeleri, sağlık cihazları, binek ve yük araçları, canlı hayvanlar, bilgisayar ve malzemeleri, televizyon, büro cihazları ve yedek parçalar yer aldığını belirtti.