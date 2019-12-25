Erdoğan'dan Tunus ziyaretinde Libya açıklaması: Hafter gayrı meşrudur

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün önceden açıklanmadan yaptığı Tunus ziyaretinde Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile basın toplantısı düzenledi. Erdoğan Libya hakkındaki Berlin sürecine Tunus, Cezayir ve Katar’ın da katılmasını istediklerini açıkladı. Erdoğan 'Hafter gayrı meşrudur. Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim' dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü programlarını iptal ederek Tunus’a “sürpriz” bir resmi ziyarette bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmesi sonrasında ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Libya’da "istikrarın sağlanması için" Tunus’un katkıları olacağını söyledi. Libya’da Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı savaşan Halife Hafter güçlerini “gayrı meşru” diye niteleyen Erdoğan “Hafter durumdan vazife çıkarmaktadır” dedi. Erdoğan Libya'da siyasi çözüm için Berlin sürecine Tunus, Katar ve Cezayir'in katılması konusunda Almanya Başbakanı Merkel, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştüğünü söyledi.

Ortak basın toplantısının Türkiye televizyonlarından canlı yayını sırasında “teknik sebeplerle” aksaklık yaşandı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Erdoğan ile Libya meselesini tüm yönleriyle ele aldıklarını belirtti. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın iki ülke arasındaki sınırları belirlediğini söyleyen Said "Bu iki ülke arasındaki bir mesele" dedi.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

- “Bu bölgede 500 bine yakın bir mültecinin olması Tunus’a ciddi bir yüktür. Bu yükün altından bir an önce kalkmak gerekiyor.”

- “Libya’da bu olumsuz gelişmeler sadece Libya’da kalmıyor aynı zaman komşu ülkeler bundan ciddi manada rahatsız oluyor. Bizim Libya’da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi sürece dönülmesi anlamında yürütebileceğimiz iş birliği neler olabilir bunların üzerinde durma fırsatımız oldu."

- “Tunus'u istikrarın unsuru olarak görüyoruz.”

- “TİKA'nın Tunus'ta inşa edeceği hastane konusunda arkadaşlarımız mutabakatı sağladı. En kısa zamanda bunun protokolünü imzalamak suretiyle adımı atacağız."

- (Libya ile deniz sınırları mutabakatı) "TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz."

- “Yunanistan’ın Libya ile ne alakası var ben anlamakta zorlanıyorum.”

- “Artık devir o geçmiş devir değildir. Geçmişte bu tür anlaşmaları bunlar farklı şekilde yapmış olabilirler ama şu anda böyle bir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yoktur.”

- (Libya'ya asker gönderilmesi) "Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Bir davet olursa tabii ki bunu değerlendiririz."

- “Hafter meşru değildir, gayri meşrudur. Serrac orada biliyorsunuz Ulusal Mutabakat Hükümetinin başkanıdır. Uluslararası bir karşılığı olan Serrac’ın attığı adımlarla birlikte adım atıyoruz. Hafter’in böyle bir karşılığı yoktur, durumdan vazife çıkarıyor. Uluslararası karşılığı olan Serrac'la beraber adım atıyoruz, Hafter'in böyle bir vasfı yok. Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim.”

- "Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?."

