AKP'li belediye binlerce ağacı keserek teleferik yapacak

Sapanca'da yapımına başlanan Teleferik Projesi nedeniyle, 3 bin ağacın kesileceği ve projenin deprem toplanma alanını da kapsadığı öğrenildi.

AKP'li Sapanca Belediyesi tarafından 25 yıl geçerli yap-işlet-devret modeliyle Bursa Teleferik A.Ş'ye ihale edilen ve yaklaşık 80 milyon TL tutarında olan “Teleferik Projesi” tepkilere neden oldu.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Kırkpınar Mahallesi’nden başlayacak proje için mahalleli "yürütmeyi durdurma" talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkemeden henüz karar çıkmadığı için vatandaşlar, "Açılan ve süren davalar varken çalışmalara başlanmamalı” diye konuştu.

'SÖZ KONUSU YER AFET TOPLANMA ALANI'

TMMOB bileşenleri adına açıklama yapan Makine Mühendisleri Odası (MMO) Sakarya İl Temsici Salim Aydın da, “Kırkpınar'da seçilen alan, 'Acil Afet Toplanma' alanı olmakla birlikte, bölge halkının kullandığı çocuk parkı ve dinlence yeri. Ayrıca, geçmişte bölge halkı tarafından başka amaçla kullanılmamak kaydıyla devlete hibe edilmiş bir arazi” dedi.

'3 BİN AĞAÇ KESİLECEK, SEL RİSKİ ARTACAK'

Teleferik hattının 17 bin metrekarelik bölümünde yaşları 5–80 aralığında olan yaklaşık 3 bin adet ağacın kesileceğine dikkat çeken Salim Aydın, “Teleferik Projesi burada yapılırsa hem yeşil alan azalacak hem de erozyon, sel ve su baskınları riskin artacak” diye konuştu.

Sakarya ilinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış "1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı"nın hiçbir yerinde bölgede teleferik veya herhangi bir yapılaşmaya dair bilgi olmadığını da söyleyen Aydın, “Bir yıl önce yer teslimi yapılmış bir alan için bir yıl sonra ellerinde onaylı uygulama projeleri olmadan, inşaatın vasıflarını belirtir tabela dahi asılmadan alelacele, polis eşliğinde ve özel güvenlikle alana girmeye çalıştılar. Böyle bir girişimin bölgede yaratacağı ticari getiriden daha çok flora fauna yapısına yapacağı etkilerin, üniversitelerin ve meslek örgütlerinin uzman kadrolarıyla tespit edilmesi gerekiyor” dedi.