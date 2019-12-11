ABD Ankara Büyükelçisi'nden CHP'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin genel merkezini ziyaret eden ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Büyükelçi Satterfield'in, bugün CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini bildiren Çeviköz, "Ziyaret sırasında Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ve Türkiye'de yerel seçimlerin sonuçları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, Ankara'daki görevine yeni başlayan Büyükelçi'ye, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunacağı inancını dile getirmiş ve başarılar dilemiştir" dedi.