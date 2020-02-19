15 Temmuz'un 'kahramanı' çete üyeliğinden tutuklandı

15 Temmuz gecesi Erdoğan'a suikast girişimine katılan darbeci askerlerle çatışan isimler arasında yer alan Komiser Yardımcısı Turgay A., internet üzerinden yasadışı bahis oynatmakla suçlanıyor.

“Kurt Kapanı” adı verilen ve 4 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında emniyet amiri ile adliyede görevli zabıt katibinin de bulunduğu 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Odatv'den Murat Sökdü'nün haberine göre çete üyeleri arasında yer alan Marmaris Emniyetinde görevli komiser yardımcısı Turgay A., 2018 Yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Devlet Övünç Madalyası" ile ödüllendirilmişti. Ödülü, 2018 Yılında Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından verilen Turgay A., şimdi üst düzey çete üyeliği suçlamasıyla cezaevinde.

Bu arada şüphelilerden çete lideri Semavi S. ile örgütün kasası olduğu öne sürülen Nedim K. da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çete üyesi olduğu iddiasıyla cezaevine gönderilen komiser yardımcısı Turgay A.'nın Erdoğan tarafından verilen Devlet Övünç Madalyası'nın geri alınıp alınmayacağı ise tartışma konusu oldu.

60 MİLYONLUK SALTANAT

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyon sonunda, çete üyelerinin banka hesaplarında 60 milyon liralık hareket olduğu ve lüks hayat sürdüğü öğrenildi. Marmaris ile İstanbul, Batman ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınların ardından ortaya çıkan tabloda ise; internet sitelerini yurt dışından hazır satın alan çete, siteye girişleri kullanıcı adı ve şifreyle yaptırdı. Yasa dışı bahis yöneticileri, kendi banka hesapları yerine başkalarının banka hesaplarını ve banka kartlarını kullandıkları belirlendi.