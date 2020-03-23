TGS: Cezaevlerindeki gazeteciler acilen tahliye edilsin

Türkiye Gazeteciler Sendikası koronavirüs salgınından gazetecilerin korunması çağrısında bulundu. Sendika ayrıca 'Gazetecilik faaliyetlerinden cezaevinde tutulan gazetecilerin acilen tahliye edilmelerini talep ediyoruz' açıklamasını yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) koronavirüs salgınından gazetecilerin korunması ve cezaevlerindeki gazetecilerin tahliye edilmesi için bir açıklama yayımladı.

TGS'den yapılan açıklamada Kovid-19 salgınının Türkiye'de de yayılmasının ardından gazetecilerin kamuoyu önündeki sorumluluklarının artmakla birlikte can güvenliklerinin de riske girdiği belirtildi.

Sokaklarda haber peşinde koşan gazetecilerin risk altında olduğu belirtilen açıklamada "Tıpkı sağlık çalışanları ve hizmet sektöründe çalışan emekçiler gibi gazeteciler de bir kamu faaliyeti yürütmektedir ve onları salgından korumak, iş güvencelerini sağlamak bir görevdir. Bunu sağlayacak olanlar ise medya sahipleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Basın İlan Kurumu ve Hükümettir" denildi.

Medya sahiplerinin "birinci görevinin gerçek haberi vermek, ikincisinin ise bu haberi verecek olan gazetecileri salgından korumak" olduğu belirtilen açıklamada, gazeteciler için de evden çalışma yönteminin devreye sokulması istendi.

Hükümetin "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketiyle patronlara destek verirken işçiler için hiçbir önlem almadığı kaydedilen açıklamada "Gazetecilerin maaşları zamanında ödenmeli, iş güvenceleri sağlanmalıdır" denildi.

TGS önlem alınması gereken bir diğer alanın tutuklu gazetecilerin bulunduğu cezaevleri olduğunu belirterek "Gazetecilerin bir kısmı 50 yaş ve üstü risk grubunda veya kronik hastalık sahibidir. Gazetecilik faaliyetlerinden cezaevinde tutulan gazetecilerin acilen tahliye edilmelerini talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

