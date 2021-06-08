'Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan edeceğiz' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız' dedi.

Haber Merkezi

Marmara'daki müsilaj krizi giderek büyürken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yeni bir açıklama geldi.

Kurum, "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" dedi.

Haber

Müsilajın nedenine ilişkin yapılan çalışmanın ilk sonuçları çıktı

Yaklaşık bir ay önce İstanbul Üniversitesi'ndeki laboratuvara bırakılan müsilaj örneklerinin ilk sonuçları çıktı.