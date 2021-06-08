Marmara'daki müsilaj krizi giderek büyürken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yeni bir açıklama geldi.
Kurum, "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Feride E. Tetik
Haber Merkezi
'Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan edeceğiz' açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız' dedi.
Haber Merkezi
Marmara'daki müsilaj krizi giderek büyürken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yeni bir açıklama geldi.
Kurum, "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" dedi.