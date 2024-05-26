İstanbul'da Uluslararası Ortadoğu Konferansı: 'Siyonistlerin yenilmez olduğu iddiası çürüdü'

Emek Partisi'nin (EMEP) düzenlediği dört oturumlu Uluslararası Ortadoğu Konferansı dün başladı.

İstanbul Bostancı'daki Birleşik Metal Sendikası Genel Merkezi’nde düzenlenen iki günlük konferansın “Ortadoğu’da güç savaşları, hegemonya mücadeleleri” başlıklı ilk oturumu dün yapıldı.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşın ve Filistin halkının mücadelesinin siyasi ve tarihsel boyutuyla ele alındığı oturumun konukları Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Maher Arafat Al-Taher, Lübnan kökenli akademisyen Gilbert Achcar ve gazeteci Musa Özuğurlu'ydu.

Moderatörlüğünü Fulya Alikoç'un yaptığı ilk oturumda açılış konuşmasını EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan yaptı.

İsrail'in başta ABD olmak üzere, dünyanın başlıca emperyalist devletleri tarafından açıkça desteklendiğini hatırlatan Aslan, bölgedeki devletlerin de Filistin halkının katliamına sessiz kaldığına, AKP iktidarının da buna dahil olduğuna işaret etti.

Emperyalizmin iç çelişkilerinden faydalanmak isteyen Türkiye'nin bölgede yayılmacılık için fırsatlar kolladığını söyleyen Aslan, "Başta Türkiye de olmak üzere, bölgede bulunan bütün emperyalist üsler kapatılmalı, emperyalist devletler bölgeden çekilmeli, Netanyahu savaş suçlusu olarak bağımsız bir mahkemede yargılanmalı, Filistin sorunu iki devletli bir çözüme kavuşturulmalıdır!" ifadelerini kullandı.

'Aksa Tufanı işgale karşı direniştir'

Aslan'ın açılış konuşmasının ardından başlayan birinci oturumda ilk sözü FHKC Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Maher Arafat Al-Taher aldı.

Filistin halkının soykırımla yok edilmesinin hedeflendiğini söyleyen Taher, "Aksa Tufanı savaşı bir tepki olarak geldi, kendimizi savunmak için ortaya çıktı. İşgale karşı bir direniştir" dedi.

Aksa Tufanı'nın İsrail ve ordusuna büyük bir şok yaşattığını belirten Taher, ne İsrail'in ne de ABD'nin bunu beklediğini söyleyerek, bunun boyutlarının daha büyük olacağını ifade etti.

Gazze'deki savaşla Filistin halkının destan yazdığını söyleyen Taher, "Siyonistler umuyordu ki, büyükler ölecek ve küçükler unutacak. Hayatın doğal bir parçası olarak büyükler öldü, ama küçükler unutmadılar. Yeni nesiller düşmanı şaşırttı" dedi.

Aksa Tufanı'nın, siyonist ordunun yenilmez olduğu iddiasını çürüttüğünü söyleyen Taher, Filistin halkının kendi topraklarını kurtarabileceğinin, düşmanı bu topraklardan sürebileceğinin bu savaşla açıkça görüldüğüne işaret etti.

'Biden Trump'ın İsrail yanlısı politikalarını daha da genişletti'

Taher'in konuşmasının ardından sözü Lübnan kökenli akademisyen Gilbert Achcar aldı.

İsrail yönetiminin aşırı sağa hızlı bir şekilde yönelmiş durumda olduğunu ifade eden Achcar, "Siyonizmin programı zaten esasında böyle bir dinamiğe sahiptir. Tamamen ırkçılığa, militarizme, aşırı sağa giden bir tandanstır. Mevcut durumda, küresel bir sağa kayma trendiyle de örtüşüyor" dedi.

Bunlar yaşanırken ABD’de de büyük bir İsrail yanlısı kaymanın yaşandığına dikkat çeken Achcar, "Trump, bu noktada en İsrail yanlısı ABD Başkanı olarak tanımlanmıştı ülke tarihinde. Biden’sa Trump’ı tamamen takip etti bu alanda, hatta daha da geliştirdi. Hatta Biden, açık bir şekilde gururla kendini Siyonist olarak deklare etti" diye konuştu.

Burada ilk kez ortak bir ABD-İsrail savaşını görüldüğünü vurgulayan Achcar, diğer yandan Filistin halkının mücadelesi konusunda Rusya ve İran'ın bölgedeki varlığına şüpheyle yaklaşılması gerektiğine de değindi

Katar ve Türkiye'nin bölgedeki rolüne de dikkat çeken Achcar, "Katar-Türkiye ekseni konusunda çok bir şey söylemeye gerek yok. İki ülke de ABD’nin dünyadaki en büyük hava üslerine ev sahipliği yapıyor" dedi.

'Bu emperyalizme karşı tarihsel bir savaş'

Oturumda son sözü gazeteci Musa Özuğurlu aldı.

Sanayi Devrimi sonrası başlayan emperyalist paylaşım dönemini hatırlatan Özuğurlu, son dönemde de Batılı emperyalistlerin dinsel referanslı iktidarlara destek vererek bölgede nüfuz sağlamaya çalıştığına dikkat çekti

Bu anlamda, bugün bu bölgede verilen savaşın tarihsel bir savaş olduğunu vurgulayan Özuğurlu, "Bugün Filistin halkının göstermiş olduğu direnç sadece İsrail’e yönelik olarak değil. Filistinliler esas olarak Batı emperyalizminin kalesi olan, yürütücü lideri olan ABD’ye karşı da savaşıyor" diye konuştu.

Hamas'ın laik bir ideolojiye sahip olmasa da, verilen savaşın Ortadoğu halklarının, bölge halklarının kendi kaderlerini tayin edebilmeleri için örnek bir savaş olduğunu ifade eden Özuğurlu "Bu yüzden verilen bu savaşa kesinlikle destek çıkılması gerekiyor" dedi.

'Erdoğan zorunda kalmasaydı sert söylemlerde bulunmazdı'

AKP iktidarının savaşa dair tutumunu da yorumlayan Özuğurlu "AKP’nin bu konuda tam bir siyaset yürüttüğünü söyleyebiliriz. Daha öncesine baktığımız zaman AKP iktidarının Filistin meselesine çok da sahip çıktığı söylenemez. Son zamanlarda da, eğer zorunda olmasaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda bu kadar sert söylemler kullanacağını düşünmüyorum. Yapmak zorunda kaldılar, çünkü Filistin halkına destek bütün dünyada yükselmeye başladı" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de önce solun Filistin davasına destek verdiğini anımsatan Özuğurlu, "Bunun, Türkiye’deki İslamcılara örnek olduğunu söylememiz lazım. 1970’lerde İslamcıların çok da Filistin davasıyla ilgileri yoktu" dedi.

Filistin meselesinin aslında Siyasal İslamcıların dünyada yükselişe geçmesinin ardından kendi iktidarlarını tahkim edebilmek için kullandıkları malzemelerden biri olduğunu vurgulayan Özuğurlu, "Fakat şu da görüldü ki, Filistin halkı, AKP tarafından da, İslamcılar tarafından da, bütün bölge ülkeleri tarafından da bu kadar yalnız bırakılmalarına rağmen büyük bir mücadele verebileceklerini gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Diğer oturumlar

Konferansın diğer oturumlarının başlığı ve konuşmacıları şöyleydi:

2. Oturum: Türkiye Ortadoğu İlişkileri ve Ekonomi Politiği

Moderatör: Nuray Sancar

Konuşmacılar: Arzu Yılmaz (KBY-Irak, Akademisyen), Bahadır Özgür (Gazeteci), Mühdan Sağlam (Akademisyen), Erhan Keleşoğlu (Akademisyen)

3. Oturum: Ortadoğu'da halklar ve mücadeleler

Moderatör: Hediye Levent

Konuşmacılar: Sibel Karadağ (Akademisyen), Doğan Çetinkaya (Akademisyen), Mira Assadi (İran, Akademisyen), Kıvanç Eliaçık (Disk Uluslararası İlişkiler Müdürü)

4. Oturum: Ortadoğu'da Barışın Olanakları ve Koşulları

Moderatör: Hakkı Özdal

Konuşmacılar: Moshe Zuckermann (İsrail, Akademisyen), Udi Raz (Almanya, Ortadoğu'da Adil Bir Barış için Yahudilerin Sesi Derneği), Lindsey German (İngiltere, Stop The War Koalisyonu), Cengiz Çiçek (DEM Parti Milletvekili), İskender Bayhan (EMEP Milletvekili)