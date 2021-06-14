İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett kimdir?

Dün yeni İsrail başbakanı olarak yemin eden Naftali Bennett, Tel Aviv'de yaşayan bir milyoner. Kendisi aynı zamanda, bir önceki başbakan Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık döneminde koalisyon ortaklığında da bulundu.

Ortodoks Yahudi bir aileden gelen Bennett, 1972 yılında Hayfa kentinde doğdu. Genç yaşlarında Kuzey Amerika'da da yaşayan Bennett, burada hukuk okulunda okudu.

1999 yılında yazılım şirketi Cyota'yı kuran Bennett, daha sonra şirketi ABD merkezli RSA Güvenlik firmasına 145 milyon dolara sattı.

Netanyahu'ya karşı geniş ittifak

Bennett'in milliyetçi muhafazakar partisi Yamina, Mart ayında gerçekleşen seçimler sonucunda 120 sandalyeli İsrail parlamentosu'nda (Knesset) 7 sandalyeye sahip olmuştu. Bennett, seçimin ardından Netanyahu'yla koalisyon hükümeti için işbirliği yapmayı reddetmişti.

Kendisini "Netanyahu'nun sağında" olarak tanımlayan Bennett, koalisyon hükümeti için sağ, sol ve merkez partilerle uzlaşma sağlayarak başbakanlık koltuğuna oturdu.

Filistin'in bağımsızlığına karşı

Filistin'in bağımsızlığına karşı çıkan Bennett, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim yerlerini desteklemesiyle biliniyor.

Bennett, Netanyahu'nun eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yerleşim yeri inşasını yavaşlatma isteğini kabul etmesini eleştirmişti.

Knesset'e girdiği 2013 yılından önce Batı Şeria'daki yerleşim yeri konseyi Yesha'nın başkanlığını yapan Bennett, Netanyahu'nun hükümetlerinde diaspora işleri, eğitim ve savunma bakanlıkları görevlerini yürütmüştü.

Netanyahu hükümetinde 2 yıl savunma bakanlığı görevini yürüten Bennett, Netanyahu'nun Ortadoğu'daki saldırgan politikalarını desteklerken, ikili arasında hâlâ bilinmeyen nedenle bir anlaşmazlık çıkmıştı. İsrail medyası, anlaşmazlığı Netanyahu'nun eşi Sara'yla ilgili olduğunu iddia etmişti.