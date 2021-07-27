Erdoğan: Angola ile 10 kadar anlaşma imzaladık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı João Manuel Gonçalves Laurenço'yu Ankara'da ağırladı.

Erdoğan ve Laurenço, ikili görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

'Angola'ya bir grup iş adamıyla gideceğiz'

Angola ile askeri, siyasi, ticari ve kültürel birçok başlıkta görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Üst düzey de ilk görüşmeyi ülkemizde bugün gerçekleştirmiş oluyoruz. Sayın Başkan ile geleceğe yönelik atacağımız adımlarda Angola, rastgele bir ülke değil. 33 milyon nüfusa sahip, bizim de 84 milyon nüfusumuz var. Topladığımız zaman 117 milyon nüfus. Yüzölçümüne baktığımız zaman 1 milyon 246 bin kilometre kareye sahip bir yüzölçüm. İki ülke toplam 2 milyon 26 bin kilometre kare yüzölçüme sahip. Dolayısıyla yapılacak birçok şey var. Yarın kendileri iş adamlarımızla bir araya gelecek. Altyapı, üst yapı birçok konuyu muhataplarıyla görüşecekler. Aynı şekilde biz de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan sonra iade-i ziyaret için Angola'ya bir grup iş adamıyla gideceğiz."

Erdoğan, şöyle devam etti:

Burada ağırlıklı olarak savunma sanayine yönelik, turizm, kültürel, sağlık alanında neler yapabiliriz diye bunları yerinde değerlendirelim istiyoruz. Ben değerli dostum Lourenço ile birçok adımları atacağımıza inanıyorum. Bugün ilk adımı attık ve Angola ile 10 kadar anlaşma imzaladık. Bunları hayata geçirmek şart. Şu an da ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif."