Taliban'dan AKP'ye tavsiye: Savunma sanayiine yatırım yapın, Afganistan'a gelmeyin

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Taliban ile ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye, onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok" sözleri çok konuşulurken, Taliban'ın internet sitesinde yayımlanan Türkiye ile ilgilli bir yazı dikkat çekti.

Taliban’ın resmi internet sitesinde 14 Temmuz tarihinde Türkiye’nin ABD ülkeden çekildikten sonra üstlenmeye hazırlandığı askeri misyon hakkında bir değerlendirme yazısı yayınlandı.

Muhammed Ömer Nimruzi’nin “Neden Türkiye?!” başlıklı yazısında daha önce büyük güçlerin Afganistan’da hezimete uğradıkları iddia edilerek Batı’nın Türkiye’yi “Afganistan bataklığına” sokarak tuzağa düşürmeye çalıştığı savunuldu. Türkiye’nin savunma sanayinin övüldüğü yazıda Türkiye hükümetine dostane bir uyarı tonu olması dikkat çekiyor.



Yazının Türkiye ile ilgili kısmı şu şekilde:

"Kemalistlerin pençesinden kurtulup İslamcıların iktidara geldiği Türkiye ekonomide ve sanayide hızla ilerledi. Savunma sanayinde kayda değer bir başarı elde etti. Özellikle “Bayraktar” insansız hava araçları Batılılar için endişe kaynağı haline geldi. Mısır’da yaptıkları gibi darbe ile İslamcıları devirmeye çalıştılar ancak hükümetin uyanıklığı sayesinde başarısız oldular. Batı seçim ve darbe kanallarını deneyip başarısız oldu. ABD yaptırımları da işe yaramadı.



Şimdi ise ABD ve müttefikleri Türk hükümetini devirmek için onu Afganistan bataklığına atmaya karar verdiler. Türkiye’den daha büyükleri yok eden bataklık…



Ancak Türk hükümeti risk alarak pervasızlığından kaynaklanan açgözlülükle veya Batı baskısıyla bu bataklığa girmeye hazırlanıyor.



Türkiye eğer Batı’nın enstrümanlarıyla gerçekten dans etmeye kalkar ve onun tuzağına düşerse daha büyüklerin kaderiyle yüzleşmesi geç olmayacaktır.



Afganistan İslam Emirliği [Taliban kendini böyle isimlendiriyor], Türkiye’nin NATO güçlerinin bir parçası olmasına ve Kabil rejiminin güçlerini eğiterek mücahitlere karşı savaşta yer almasına rağmen Türk hükümetini övgüye değer bulmaktadır. Türk hükümeti, İslam Emirliği’nin İslamcılıktan kaynaklanan iyi niyetinden yararlanmaya kalkmamalıdır. Türkiye’nin ekonomisini güçlendirmesi ve savunma sanayiine yatırım yapması daha iyidir. Türk hükümeti, Kabil’deki askeri varlığından en başta fayda sağlayacak olanların ABD, Çin, Rusya ve Yunanistan olacağını bilmelidir."