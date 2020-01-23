Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Myanmar' kararı

Uluslararası Adalet Divanı, 'Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet' gerekçesiyle tedbir kararı aldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara ilişkin karar aldı.

Defense Post'ta yer alan habere göre, divan, "Myanmar yönetiminin Arakanlı Mülümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için tüm önlemleri almasını" istedi.

Myanmar'daki soruşturma komisyonu, birkaç gün önce, bazı askerlerin Arakanlı Müslümanlara karşı savaş suçu işlediğine, ancak ordunun soykırım suçu işlemediğine hükmetmişti.

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, ülkesinin Arakanlı Müslümanlara karşı 2017'de şiddet uyguladığına ilişkin suçlamalara karşı kendini savunmak için Aralık ayında Lahey'e gitmişti.