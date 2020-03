Trump’tan petrol fiyatlarındaki düşüşe ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, OPEC ülkeleri ile OPEC dışı ham petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararında uzlaşamamasının ardından petrol fiyatlarındaki sert düşüşle ilgili Twitter’dan ilk yorumunu yaptı.

Trump petrol fiyatlarındaki düşüş için "Tüketici için iyi, akaryakıt fiyatları düşüyor" dedi.

Trump daha sonra paylaştığı bir mesajdaysa petrol fiyatlarındaki düşüşü “yalan haberler”e bağladı. Trump “Suudi Arabistan ve Rusya petrol fiyatı ve arzı üzerinden tartışıyor. Bu ve yalan haberler piyasadaki düşüşün sebebi” diye yazdı.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!

