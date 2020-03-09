Trump’tan petrol fiyatlarındaki düşüşe ilk yorum

ABD Başkanı Trump petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından Twitter’dan yaptığı ilk yorumda ‘Tüketici için iyi’ dedi. Trump piyasadaki düşüşü Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki anlaşmazlık ile 'yalan haberler'e bağladı.

ABD Başkanı Donald Trump, OPEC ülkeleri ile OPEC dışı ham petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararında uzlaşamamasının ardından petrol fiyatlarındaki sert düşüşle ilgili Twitter’dan ilk yorumunu yaptı.

Trump petrol fiyatlarındaki düşüş için "Tüketici için iyi, akaryakıt fiyatları düşüyor" dedi.

Good for the consumer, gasoline prices coming down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

Trump daha sonra paylaştığı bir mesajdaysa petrol fiyatlarındaki düşüşü “yalan haberler”e bağladı. Trump “Suudi Arabistan ve Rusya petrol fiyatı ve arzı üzerinden tartışıyor. Bu ve yalan haberler piyasadaki düşüşün sebebi” diye yazdı.