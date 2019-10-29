Suriye BM Temsilcisi Caferi: Golan Suriye'nin ayrılmaz parçasıdır

Suriyenin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi, 'ABD ve İsrail'in gerçekleri çarpıtma çabalarına karşın Golan Tepeleri, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak kalacaktır' açıklamasında bulundu.

Suriyenin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi, Güvenlik Konseyi Oturumu'nda yaptığı konuşmada Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in Golan Tepeleri konusunda gerçekleri çarpıtma çabaları içinde olduğunu kaydeden Caferi, Suriye'nin bölgede kontrolü yeniden sağlama hakkını elinde bulundurduğunu söyledi.

"Golan Tepeleri, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak kalacaktır" diyen Caferi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uluslararası hukuk tarafından garantiye alındığı şekilde Golan'ı özgürleştirmek ve 1967 yılındaki sınırlara geri dönmek Suriye'nin önceliği olmaya devam edecek".

SANA'da yer alan habere göre Caferi, Batılı ülkelerin Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in Filistin, Suriyeli Golan ve Güney Lübnan’da işgal edilmiş Arap topraklarını işgali sona erdirmesiyle ilgili kararlarını uygulanmasını dayatmaktan aciz olduğunu belirtti.

Caferi, İsrail'in işgal edilen Golan’da Suriye ulusal kimliği ve demografik yapısını değiştirmeye, tarihi eserleri ve doğal kaynaklarını çalmaya ve topraklarını istila etmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Aralık 2018'de İsrail'e Golan Tepeleri'nden çekilme çağrısı yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.