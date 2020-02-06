Şi Cinping'den salgını önleme çalışmalarını güçlendirme çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vuhan kentinde ortaya çıkan Yeni Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasına yönelik yasama, yürütme ve yargıda çalışmaların hızlandırılması çağrısında bulundu

Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri Şi Cinping, ÇKP Genel Yönetim Komisyonu toplantısında Yeni Koronavirüs salgınına ilişkin konuştu.

Xinhua'da yer alan habere göre, salgını kontrol altına alma konusunda kritik bir aşamada olduklarını söyleyen Şi, buna yönelik kanuna dayalı, bilimsel ve programlı bir çalışma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Şi, salgının önlenmesine ilişkin yasaların iyileştirilmesi ve kurumların ve ceza prosedürlerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yaban hayatı ve hayvanların karantina altına alınması konusunda katı yasal uygulamaların geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Şi, acil toplumsal sağlık düzenlemelerine başvurulması çağrısında bulundu.

Şi, sağlık çalışanlarına saldırı, sahte sağlık ürünleri satma gibi yasadışı faaliyetlerin önleme çalışmalarının hızlandırılması ve salgının önlenmesine dönük bağışların yasalar altında denetlenmesi ve salgına ilişkin toplumsal eğitimin sıkılaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.