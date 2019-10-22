Rusya Dışişleri: Türkiye'nin harekatı Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Siromolotov, Türkiye'nin harekatının Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Siromolotov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de görüşmesi sırasında Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Reuters'ın Interfax haber ajansından aktardığı habere göre, Siromolotov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine dönük harekatıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirtti.

Suriye'de yasal olarak yalnızca Rusya ve İran'ın asker bulundurma hakkı olduğunu söyleyen Siromolotov, "Soçi'deki görüşmeyle (Putin ile Erdoğan'ın bugünkü görüşme), kuzeydoğu Suriye'deki petrol yataklarını kimin kontrol edeceğine ilişkin bir açıklık getirilecek" dedi.