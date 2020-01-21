Netanyahu, Ürdün Vadisi’ni ilhak planını parlamentoya sunacağını açıkladı

İsrail'de 17 Eylül seçimlerinin galibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz da Ürdün Vadisi'ni ilhak vaadinde bulundu. Başbakan Netanyahu, Gantz'ın açıklamasının ardından ilhak planını gelecek hafta Knesset'e sunarak 'Gantz'ı sınava tabi tutacağı'nı söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ardından 17 Eylül seçimlerinin galibi Mavi Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz da Ürdün Vadisi’ni ilhak etme vaadinde bulundu.

Gantz’ın bu açıklamasının ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Netanyahu, ilhakla ilgili yasa teklifini gelecek hafta İsrail Parlamentosu’na (Knesset) sunacağını duyurdu.

Netanyahu mesajında Gantz’a hitaben “Sizin ve Mavi-Beyaz İttifakı’nın bu tarihsel hamleye tam desteğine saygı duyuyorum. Yakında sizi sınava tabi tutacağım” dedi ve Ürdün Vadisi’ni ilhak etmek için yasa teklifini gelecek hafta Knesset’e sunacağını belirtti.

Partisinin kurmaylarıyla işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ürdün Vadisi’ne giden Gantz, 2 Mart’taki seçimleri kazanması halinde Filistin toprağı olan bölgeyi İsrail'e ilhak edeceğini söylemiş, Ürdün Vadisi'nin İsrail'in "doğudaki savunma kalkanı" olduğunu öne sürmüştü.

ABD'NİN 'YÜZYILIN ANLAŞMASI' PLANI YİNE GÜNDEMDE

Gantz ilhakı “uluslararası toplumla işbirliği içinde” yapacaklarını belirttiği açıklamasında ABD’nin Yüzyılın Anlaşması planının da yakında açıklanmasını umduğunu belirtmişti.

Sözkonusu planı hazırlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kusner’ın yarın "Dünya Holokost Forumu"na katılmak üzere İsrail’e gitmesi, burada Netanyahu ve Gantz ile görüşmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu 17 Eylül 2019'da yapılan seçimler öncesi Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını vaat etmişti.

